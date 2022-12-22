اتفاق إندونيسيا وفيتنام على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية بين البلدين

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أكملت إندونيسيا وفيتنام، مفاوضات استمرت 12 عاما لترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وقد أعلن ذلك الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بعد اجتماع مع نظيره الفيتنامي نجوين شوان بوك، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ترسيم الحدود البحرية يمكن أن يحول دون نشوب صدامات في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، حيث رسمت كل دولة من الدولتين حدودها البحرية بشكل أحادي في وقت سابق.

من ناحيته، قال بوك إن فيتنام "متمسكة بموقفها المعروف" بشأن بحر الصين الجنوبي.

كما وقعت الدولتان مذكرات تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات الطاقة والموارد المعدنية ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات.

ودعت إندونيسيا، فيتنام إلى تسريع وتيرة توقيع مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الصيد غير القانوني.