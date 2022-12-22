استطلاع رأي يكشف موقف الجماهير من انضمام رونالدو المحتمل للنصر

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن موقف الجماهير من انضمام كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق لنادي النصر السعودي في الصفقة المحتملة التي من المتوقع حدوثها خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت تقارير صحفية عالمية، أبرزها من صحيفة "ماركا" الإسبانية قد كشفت عن اقتراب رونالدو من الانضمام للنصر بعقد لمدة 7 سنوات، يمضي منها موسمين ونصف لاعباً ضمن صفوف العالمي، بينما سيكون بعد ذلك سفيراً لملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.

وأجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، استطلاعاً للرأي حول ما إذا كان انضمام رونالدو للنصر ستكون صفقة موفقة للاعب أم لا، حيث صوت 68.4% من المشاركين في الاستفتاء بأنها خطوة غير موفقة للنجم البرتغالي مقابل 31.6% يؤيدون الانتقال للنادي السعودي، وذلك في الساعات الأولى لطرح الاستفتاء.