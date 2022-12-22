محافظ بني سويف يتابع انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الإعدادي والثانوي العام

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم، انتظام العمل في قوافل التعليم المجانية، التي انطلقت اليوم الخميس، ضمن المشروع القومي للقوافل التعليمية الذي يتم تنفيذه تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، وفي إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، إلى متابعته لجانب من القوافل التي يتم عقدها بعدد من القاعات والمواقع بمركزي ببا وناصر، بواقع يومين "الخميس والجمعة" في كل أسبوع، وتستقبل طلاب المرحلتين "إعدادي /ثانوي عام "من كل المراكز بحسب التقسيم الجغرافي، والذي روعي فيه البعد المكاني والتيسير على الطلاب في حركة الانتقال، وتوزيعهم على القاعات التي يقوم بالتدريس فيها نخبة من العناصر المتميزة من الخبراء والمعلمين ومقدمي البرامج التعليمية بالقنوات التعليمية والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة المهنية والتربوية في المواد الأساسية والعلمية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات، الرياضيات) للإعدادية، ولطلبة الثانوي العام بشعبيته (اللغات، فيزياء، تاريخ، كيمياء، فلسفة، أحياء رياضة بحتة، علم نفس، جيولوجيا، تطبيقية، جغرافيا).

ونوه وكيل التعليم، بتكليفات المحافظ لمسؤولي الجهات المشاركة في التنظيم، بتقديم كل التيسيرات والتجهيزات للقاعات ودعمها بجميع المستلزمات والوسائل العلمية والمقاعد والإشراف على تنظيم حركة الدخول والخروج تفاديا لأية تكدس أو زحام محتمل في ظل الإقبال الكبير المتوقع على تلك القاعات.

وأوضح أن طلاب المرحلتين الإعدادي والثانوي من مراكز (ناصر، أهناسيا وبني سويف، الواسطيث) يتم استقبالهم بقاعة مناسباب مسجد عمر بن الخطاب "محاضرات الإعدادي"، والمنتجع الإيطالي لطلالب الثانوي، فيما يتم استقبال طلاب مراكز( الفشن وببا وسمطا) بقاعات بمدينة ببا، حيث تم تخصيص قاعة "الماسة" لطلاب الإعدداي، بجانب قاعة المكتبة بالساحة الشعبية لطلاب المرحلة الثانوية.

وشهد انطلاق القوافل التعليمية حضور كل من "محمد رمضان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم ، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، وسيد مصطفى المشرف العام على القوافل ومديري الإدارات التعليمية ومسؤولي الوحدات المحلية".