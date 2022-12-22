‎استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وزير النقل الكندي عمر الجبرة، ‎الذي يزور مصر حاليًا ضمن الجولة التي يقوم ‎بها في عدد من الدول العربية، في المقر البابوي بالقاهرة.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات، حيث أشار البابا إلى التاريخ المصري والوحدة الوطنية الطبيعية التي تتمتع بها مصر من خلال تعايش المصريين معًا عبر العصور.

كما تحدث البابا عن العلاقة الطيبة التي تربط بين الكنيسة والدولة والبرلمان والكنائس الأخرى الموجودة على أرض مصر، وكذلك العلاقة الودية التي تجمع بين قداسته وبين الدكتور أحمد الطيب، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

‎ودعا البابا ضيفه إلى زيارة المناطق الأثرية المصرية للتعرف بشكل أكبر على التاريخ المصري العريق، كما دعاه أيضًا لزيارة المشروعات القومية التي تم إنجازها مؤخرًا في مصر.

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وأكد البابا أن مصر كانت تواجه قضيتين هامتين، هما الإرهاب والانهيار الاقتصادي، وتمكنت من النهوض بالمجتمعات الفقيرة وتلبية حاجاتهم الأساسية والنهوض بمستوى التعليم، كما نجحت في القضاء على الإرهاب.

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ومن جهته، أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الكنيسة القبطية في المجتمع الكندي واهتمامها بالتعليم هناك، مشيرًا إلى أنه تربطه علاقة متميزة بالكنيسة القبطية في كندا وأنه حريص على التواصل بصفة دائمة مع مسؤوليها وكذلك تقديم التهنئة في الأعياد والمناسبات الكنسية المختلفة.