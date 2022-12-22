مطروح: 87 مربيا مستفيدا من مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي والثروة الحيوانية بمصر والأردن

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المستفيدين من صندوق تنمية المراعي وتمويل الثروة الحيوانية ضمن مشروع HERD7 بلغ عددهم 87 مربيا بمناطق عمل المشروع من خلال تمويل دوار، بلغت الدفعة الأولى منه 1,358 مليون جنيه سددت بالكامل، و1,512 مليون جنيه بالدفعة الثانية.

كما استفادت 25 سيدة من قرض تمويل مشروعات المرأة بمناطق عمل المشروع بمبلغ 331 الف جنيه حتى الآن..

جاء ذلك خلال ختام فعاليات مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي HERD المنفذ بكل من مصر والأردن، والذي يهدف لتحقيق حياة كريمة للمربيين ويحافظ على الثروة الحيوانية.

استعرض المهندس حسين السيني مدير تنمية القرية بالمحافظة جهود، ومراحل انشطة المشروع، وكلمات الحضور التى استعرضت ما تم من جهود، ومواجهة كل الصعوبات والتحديات مع مشكلة تدهور الأراضي والرعي الجائر، وعدم أتباع الاساليب العلمية وضعف الامطار وغيرها، وكذلك اجراءات متابعة وتقييم الأدوار ومضاعفة الأنشطة المختلفة بالمشروع مع تدريب المرأة والدفع بمزيد من الخدمات والتيسيرات، وطرح فتح الإقراض خارج مناطق المشروع لمساعدة المزارعين.

وتضمنت التوصية الختامية للمشروع بزيادة رأس مال الصندوق لتقديم مزيد من الخدمات للمربين، والتنسيق مع الجهات المشاركة للعمل على إعداد مرحلة ثانية للمشروع لتحقيق الاستفادة المرجوة لأهالي المحافظة.

وفي نهاية الاحتفال، تم إهداء درع المشروع للواء خالد شعيب محافظ مطروح وعددا من الجهات المشاركة، كما تم تكريم جميع المشاركين بالمشروع من مركز بحوث الصحراء والسيداري ومركز التنمية المستدامة بمطروح ومديرية الزراعة والجمعية المركزية وجمعية مربي أغنام البرقي تقديرا لجهودهم.