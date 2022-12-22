نائبان أمريكيان يرفضان الوقوف والتصفيق لزيلينسكي

رفض النائبان الجمهوريان لورين بويبرت ومات جايتس، الوقوف أو التصفيق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في إطار زيارته لواشنطن.

وعلى الرغم من أن زيلينسكي تلقى "ترحيبا حارا" من أعضاء الكونجرس بعد اختتام خطابه حول الحرب في أوكرانيا، بدا العضوان الجمهوريان غير متأثرين لأنهما بقيا جالسين واستمرا في النظر إلى هواتفهما بينما صفق بقية أعضاء المجلس لزيلنسكي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقبل الخطاب، بينما كان الرئيس الأوكراني يشق طريقه إلى المنصة، كانت بويبرت وجايتس، من بين عدد قليل من المشرعين الذين لم يصفقوا.

وامتنع النائبان عن المشاركة في العديد من التحيات والتصفيقات التي تلقاها زيلينسكي طوال خطابه وشوهدا وهما ينظران إلى هواتفهما طوال كلمته.