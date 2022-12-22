يونيبر تعتزم تمديد عمل محطتي طاقة تعملان بالفحم لتوفير الغاز

تعتزم شركة يونيبر الألمانية للطاقة، تمديد التشغيل التجاري لمحطتي طاقة تعملان بالفحم لتوفير الغاز الطبيعي في الوقت الذي تصارع فيه ألمانيا أزمة طاقة تاريخية.

والمحطتان هما هايدن 4 في بيترسهاجن شمال غربي ألمانيا وشتاودينجر 5 بالقرب من مدينة هاناو بجوار مدينة فرانكفورت.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس، نقلا عن بيان ليونيبر أن كلتا المحطتين يمكن أن تواصلا العمل حتى مارس 2024 على الأقل.

وقالت يونيبر إن هذا الإجراء يأتي كجزء من القانون الألماني الخاص " بتأمين إمدادات الطاقة في فصول الشتاء المقبلة"، مشيرة إلى أن "هذا القانون يسعى إلى تحقيق هدف استخدام أقل كمية غاز ممكنة لتوليد الطاقة واستبداله بمصادر طاقة أخرى".

يذكر أن ألمانيا بوصفها أكبر اقتصاد في أوروبا تمر بخضم الأزمة الناجمة عن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتسابق الاقتصادات في هذه المنطقة من أجل تأمين مصادر بديلة للطاقة. وقد أعادت ألمانيا على وجه الخصوص إلى إعادة تفعيل قدرات حرق الفحم حتى تحافظ على استمرار الإضاءة وعمل المصانع وتتجنب فوضى اقتصادية.