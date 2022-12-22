السعودية: ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 4% في أكتوبر الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 4% إلى 24.9 مليار ريال في أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة في بيانات أصدرتها اليوم ،إن الصادرات غير النفطية ارتفعت خلال الشهر قبل الماضي إلى نحو 24.91 مليار ريال، أي بمقدار 1.04 مليار ريال وبنسبة 4.4% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وسجلت الصادرات غير النفطية، بالمقارنة بشهر سبتمبر الماضي، تراجعا بما يعادل 96 مليون ريال، حوالي 0.4 %، وهو التراجع الشهري الرابع على التوالي.

وشكلت قيمة الصادرات غير النفطية خلال الشهر قبل الماضي 20.6% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 120.70 مليار ريال.

وسجلت السعودية، خلال العام الماضي، رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية بعدما بلغت 277.5 مليار ريال، ليكون بذلك قيمة ما صدرته السعودية منذ عام 2016 نحو 1.32 تريليون ريال.