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يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره مانشستر سيتي، اليوم الخميس، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح في التقدم للمراكز الأولى في البريميرليج بعد استئناف المسابقات بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2022، واكتمال صفوفه وعودة اللاعبين المصابين.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في وصافة البريميرليج برصيد 32 نقطة، خلف أرسنال المتصدر ولديه 37 نقطة.

على الجانب الآخر يدخل بيب جوارديولا مدرب سيتي المباراة أمام ليفربول بدون 11 من لاعبيه الذين انضموا للتدريبات مؤخرا أو لم ينضموا بعد المشاركة في كأس العالم.

ويستعد إيرلينج هالاند ورياض محرز وسيرجيو جوميز وستيفان أورتيجا وكول بالمر وغيرهم للمشاركة في اللقاء بعد الغياب عن كأس العالم وحضور فترة الإعداد القصيرة من بدايتها.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الرابطة

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي، اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي ان سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.