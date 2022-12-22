الولايات المتحدة تثمن نجاح بنما الملحوظ في تلبية تطلعات مواطنيها

ثمنت الولايات المتحدة، نجاح بنما الملحوظ في تلبية تطلعات مواطنيها من خلال الديمقراطية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته من بنما جانينا تيواني في واشنطن.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الخطوات الملموسة للحد من عدد المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة، وأكدا على مركزية "إعلان لوس أنجلوس" لتنسيق الجهود في هذا الصدد على مستوى المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ونظيرته البنمية أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين.