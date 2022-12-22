مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن التصرف بحذر بشأن ميانمار



دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، مجلس الأمن إلى التصرف بحذر دائما بشأن ميانمار وذلك عقب تبني المجلس قرارا بشأنها يطالب بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف في جميع أنحاء البلاد ويحث على ضبط النفس وتهدئة التوترات.



وقال المبعوث الصيني تشانج جيون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، إن الصين اضطرت إلى الامتناع عن التصويت لأن لديها شواغل بشأن مشروع القرار، فمن حيث الشكل تعتقد الصين أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الأنسب لمجلس الأمن أن يعتمد بيانا رئاسيا بدلا من قرار كما أن القرار حتى بعد المراجعات، فإن لهجته لا تزال تفتقر إلى التوازن.



وأضاف أن "مجلس الأمن يجب أن يتصرف دائما بحذر فاستخدام المجلس لممارسة الضغط أو حتى التهديد بالعقوبات لن يؤدي إلا إلى تكثيف المواجهة والعداء وتعقيد الوضع وإطالة أمد الأزمة".



وأوضح تشانج أنه لا يوجد حل سريع لقضية ميانمار، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق التحول الديمقراطي أو المصالحة الوطنية بين عشية وضحاها لأن كليهما يتطلب الوقت والصبر والبراجماتية، لافتا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي الالتزام بتعزيز محادثات السلام على أساس احترام سيادة ميانمار واستقلالها السياسي ووحدة وسلامة أراضيها ولعب دور بناء في تسهيل الحوار العقلاني وتقريب الخلافات بين جميع الأطراف في ميانمار.



وأشار إلى أن ميانمار عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وتتمتع الآسيان بميزة فريدة في التعامل مع القضايا المتعلقة بميانمار، لافتا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي الاستمرار في الاستماع إلى وجهات نظر رابطة الآسيان ودعم وحدتها وقيادتها وإتاحة الوقت والمجال للآسيان لبناء توافق بشأن هذه الأزمة.