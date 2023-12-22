لاتسيو يفوز على إمبولي في الدوري الإيطالي

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فاز فريق لاتسيو على ضيفه إمبولي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز جنوه على ساسولو 2 / 1.

وسجل هدفي لاتسيو ماتيو جندوزي وماتيا زاكايني في الدقيقتين التاسعة و67.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد إمبولي عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب جنوه تأخره بهدف أمام مضيفه ساسولو إلى فوز 2 / 1.

وتقدم ساساولو بهدف أحرزه أندريا بينامونتي في الدقيقة 28، قبل أن يسجل جنوه هدفين عن طريق ألبرت جودموندسون في الدقيقة 64 من ركلة جزاء وكاليب أوكوبان في الدقيقة 78.

ورفع جنوه رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.