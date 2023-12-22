رياضة الهجن هي إحدى الرياضات التي يعشقها أبناء القبائل البدوية في جنوب سيناء، وتلقى إقبالًا كبيرًا من قبائل بدوية في جميع أنحاء مصر، حيث يحرصون على تنظيم سباقات الهجن في الأفراح، والأعياد، وجميع المناسبات الاجتماعية والوطنية، نظرًا لعشقهم لهذه الرياضة التي يرونها جزءًا أصيلاً وأساسيًا من تراث آبائهم وأجدادهم.

وفقا لرئيس اتحاد سباقات الهجن في جنوب سيناء، عيد حمدان، ينشأ حب أبناء القبائل لرياضة الهجن منذ صغر سنهم، حيث يحرص الآباء على اصطحاب صغارهم معهم في السباقات داخل الصحراء للترفيه، مما يساهم في نمو حبهم للتراث الذي يتم توارثه عبر الأجيال، فرياضة الهجن تعد جزءًا هامًا من هذا التراث.

وأضاف حمدان في تصريح له اليوم، أن مشايخ القبائل يرصدون مبالغ كبيرة لدعم هذه الرياضة وتنظيم سباقات محلية للحفاظ على هذا التراث السيناوي، وتشجيع المشاركة في سباقات الهجن يُعزز من خلال جوائز مالية وعينية، مساهمة كبيرة في إحياء جزء أصيل من التراث السيناوي.

وختم بالإشارة إلى استعدادات إطلاق ماراثون محلي لسباق الهجن في شرم الشيخ الدولي، خلال الفترة من 26 حتى 27 ديسمبر الحالي، بمشاركة هجانة من مختلف المحافظات المصرية، ويتضمن الماراثون عدة شوط، مع جوائز مالية وكؤوس للفائزين، مشيرًا إلى أن عدد كبير من مشايخ القبائل البدوية الداعمين لرياضة الهجن تبرعوا بمبلغ تخطى الـ200 ألف جنيه، وأيضًا التبرع بـ28 كأس لتسليمهم للفائزين.