نحو 400 شهيد في غزة خلال آخر 48 ساعة جراء الغارات الإسرائيلية

استشهد نحو 400 فلسطيني في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، التي شهدت انقطاع خدمات والاتصالات والإنترنت بالكامل مع تواصل غارات إسرائيلية.



وأفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم الجمعة، باستشهاد 390 شخصا وإصابة 734 آخرين بجروح خلال 48 ساعة الماضية التي توقفت فيها الاتصالات.



وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20057 شهيدا و53320 إصابة إلى جانب آلاف المفقودين.



وأعلنت شركة الاتصالات الرئيسية في غزة، الليلة الماضية، عن عودة خدماتها تدريجياً إلى جنوب ووسط غزة.



جاء ذلك في أعقاب حجب الخدمة عن القطاع منذ 14 من الشهر الجاري، باستثناء الفترة من 18 إلى 20 من الشهر نفسه، حيث تم استئناف جزئي للعمل بحوالي 10% من طاقته في جنوب غزة.



وحذرت الوكالات الإنسانية، من أن انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية يعرض للخطر عملية تقديم المساعدات المنقذة للحياة، والتي كانت محدودة بالفعل.