المرور على 354 منشأة غذائية وتحرير 176 محضرا بالدقهلية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية شريف مكين، عن شن إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى بمحافظة الدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 354 منشأة تبين أن 49 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقال وكيل الوزارة إن الحملات تمكنت من تحرير 176 محضرا وسحب 83 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1415 كيلو من أغذية متنوعة و335 لترعصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين.