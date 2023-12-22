كوريا الجنوبية توصي سفنها بعدم المرور عبر البحر الأحمر

أوصت كوريا الجنوبية، شركات الشحن البحري بتغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور عبر البحر الأحمر لضمان سلامة سفنها وطواقمها وسط هجمات الحوثيين المتزايدة على السفن التجارية.



وعقدت وزارة المحيطات والثورة السمكية في كوريا الجنوبية، اجتماعا لمراجعة وضع السفن بالقرب من البحر الأحمر في سيئول، من أجل تفقد حالة السفن في البحر الأحمر، وفق وكالة يونهاب.



وشرحت الحكومة التطورات الجارية في البحر الأحمر، والإجراءات الأمنية للحكومة، واستمعت إلى صعوبات الشركات المحلية وإجراءاتها.



وقال وزير المحيطات جو سيونج-هوان إن: «نطلب تغيير المسارات حتى يتحسن الوضع لسلامة سفننا ومواطنينا».



وأضاف: «الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لضمان الملاحة البحرية الآمنة لسفننا من خلال التشاور الوثيق بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وصناعة الشحن البحري».



وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجيا للنقل البحري، ضد السفن التابعة لإسرائيل أو تلك التي تحمل أي نوع من البضائع المرسلة إلى تل أبيب، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.