واشنطن ويزاردز يجتاز بورتلاند بصعوبة في دوري السلة الأمريكي

اقتنص فريق واشنطن ويزاردز انتصاره الخامس في مسيرته ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه) خلال الموسم الحالي.

وحقق ويزاردز فوزا صعبا على مضيفه بورتلاند ترايل بليزيرز، بنتيجة 118 / 117 في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت العالمي (جرينتش)، مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وكان كايل كوزما هو نجم المباراة الأول دون منازع، عقب تسجيله 32 نقطة خلال اللقاء لمصلحة ويزاردز، الذي وضع حدا لسلسلة نتائجه المهتزة مؤخرا في البطولة، التي شهدت تلقيه 22 خسارة هذا الموسم حتى الآن.

في المقابل، لم تفلح محاولات أنفرني سيمونز، الذي أحرز 22 نقطة في الفترة الرابعة من إجمالي 41 نقطة أحرزها خلال المباراة في تجنب بورتلاند خسارته رقم 20 في مشواره بالمسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل تحقيقه 7 انتصارات.

وأسفرت نتائج باقي المباريات عن فوز يوتا جاز على مضيفه ديترويت بيستونز بنتيجة 119 / 111، ونيو أورليانز بيليكانز على مضيفه كليفلاند كافالييرز 123 / 104، وشيكاغو بولز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 114 / 95، وممفيس جريزليس على ضيفه إنديانا بيسرز 116 / 103.

كما تغلب ميلواكي بكس على ضيفه أورلاندو ماجيك 118 / 114، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 134 / 115، ومينيسوتا تمبرولفز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 118 / 111.