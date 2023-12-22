تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة شاب ببولاق الدكرور.



وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة شاب ببولاق الدكرور.



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اخطار بالعثور على جثة شاب ثلاثيني في ظروف غامضة بدائرة القسم



وكشفت تحريات رئيس مباحث بولاق الدكرور أن "ف.ا." يبلغ من العمر 32 عاما، فارق الحياة إثر جرعة زائدة من المخدرات وعدم وجود شبهة جنائية.



أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.