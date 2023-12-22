آخر مجموعة من القوات الفرنسية تغادر النيجر بعد إنهاء التعاون

غادر آخر من تبقى من القوات الفرنسية، التي كانت قد نُشرت في النيجر للمساهمة في مكافحة تمرد مستمر منذ عشر سنوات في منطقة الساحل الأفريقي، أراضي البلاد يوم الجمعة في انسحاب يوجه ضربة أخرى لنفوذ باريس في غرب أفريقيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر إن قوات يبلغ قوامها 1500 جندي ستنسحب من النيجر بحلول نهاية العام.

وجاء القرار عقب انسحاب كامل من مالي تم في أغسطس 2022 وإنهاء التعاون العسكري مع بوكينا فاسو في فبراير في وقت واجهت فيه الدولتان زيادة في هجمات الإرهابيين.

وقبل الانقلاب، كانت النيجر شريكا أمنيا رئيسيا لفرنسا والولايات المتحدة، التي استخدمتها قاعدة للمساعدة في الحرب ضد جماعات تربطها صلات مع تنظيمي القاعدة وداعش وأسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في أنحاء منطقة الساحل الأفريقي وخارجها، وفقاً لوكالة رويترز.

ووقع الطرفان في نيامي عاصمة النيجر يوم الجمعة وثيقة إنهاء التعاون العسكري رسميا بين فرنسا والنيجر.

واستقلت دفعة أخيرة من الجنود الفرنسيين، يرتدون الزي العسكري ويحملون حقائب الظهر، طائرة عسكرية أقلعت بعد فترة وجيزة.

وتوترت العلاقات بين النيجر وفرنسا، مستعمرتها السابقة، بعد فترة قصيرة من انقلاب يوليو، عندما اندلعت عدة احتجاجات حول القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر. وتعرضت السفارة الفرنسية أيضا لهجوم عقب ذلك.