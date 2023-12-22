نايكي تعلن عن زيادة أرباحها في الربع الثاني

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أعلنت شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية نايكي يوم الخميس عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات المحللين.

وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة 58ر1 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% مقابل 33ر1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 03ر1 دولار. وكان المحللون يتوقعون أن تكسب الشركة85ر0 دولار للسهم الواحد في المتوسط.

وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة لهذا الربع بنسبة5ر0% إلى 39ر13 مليار دولار من 32ر13 مليار دولار في العام الماضي.

وقال جون دوناهو، رئيس شركة نايكي: "لقد أظهرت نتائجنا للربع الثاني كيف أننا نعود للوقوف على أقدامنا في مجالاتنا الرئيسية المتمثلة في الابتكار والنمو".

ووصف ماثيو فريند، المدير المالي للشركة، أداء الربع الثاني بأنه "نقطة تحول في تحقيق نمو أكثر ربحية".

وقال فريند: "في حين ننتظر توقعات بإيرادات أقل في النصف الثاني من العام، فإننا نواصل التركيز على تنفيذ هامش إجمالي قوي وإدارة منضبطة للتكاليف".