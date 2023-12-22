مندوب مصر بالأمم المتحدة: نطالب بتفعيل قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النارالفوري

دعا السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى ضرورة إلزام ‏إسرائيل؛ بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة دون شرط أو قيد؛ من أجل التخفيف من وطأة ‏الوضع الإنساني الكارثي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.‏



وقال خلال كلمة بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، إن قرار مجلس الأمن بشأن بزيادة حجم ‏المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة؛ لن يؤتي ثماره دون ‏اضطلاع مجلس الأمن بدوره وإنفاذ قرار ملزم بوقف إطلاق نار شامل ودائم؛ من أجل توفير ‏الأمن للعاملين بالمجال الإنساني.‏



وشدد على ضرورة تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها الطارئة العاشرة في ديسمبر ‏الجاري والمطالب بوقف إطلاق النار الإنساني، لا سيما في ضوء تأييد 153 دولة لمشروع القرار ‏وحصوله على الإجماع الدولي.‏



ودعا إلى ضرورة وقف التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وحل الدولتين والحفاظ على ‏وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية ‏وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.‏



وأكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس ‏الشرقية يعد المسار الوحيد الذي يكفل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مطالبا الأمين ‏العام للأمم المتحدة بوقف المأساة الإنسانية المروعة في قطاع غزة ووقف الحرب وحقن دماء ‏الأبرياء.‏