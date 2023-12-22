مندوب مصر بالأمم المتحدة: نطالب بتفعيل قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النارالفوري

دعا السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى ضرورة إلزام إسرائيل؛ بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة دون شرط أو قيد؛ من أجل التخفيف من وطأة الوضع الإنساني الكارثي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وقال خلال كلمة بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، إن قرار مجلس الأمن بشأن بزيادة حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة؛ لن يؤتي ثماره دون اضطلاع مجلس الأمن بدوره وإنفاذ قرار ملزم بوقف إطلاق نار شامل ودائم؛ من أجل توفير الأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
وشدد على ضرورة تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها الطارئة العاشرة في ديسمبر الجاري والمطالب بوقف إطلاق النار الإنساني، لا سيما في ضوء تأييد 153 دولة لمشروع القرار وحصوله على الإجماع الدولي.
ودعا إلى ضرورة وقف التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وحل الدولتين والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يعد المسار الوحيد الذي يكفل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بوقف المأساة الإنسانية المروعة في قطاع غزة ووقف الحرب وحقن دماء الأبرياء.