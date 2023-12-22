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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الانحاء.

يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الاحمر تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما توجد أمطار متوسطة على مناطق من السوحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على اقصى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية . وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 14

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 19 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 25 12

نخل 19 05

كاترين 16 04

الطور 24 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 20 12

السلوم 17 11

سيوة 17 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 16

شلاتين 26 21

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 22 09

سوهاج 22 12

قنا 23 13

الأقصر 23 14

أسوان 24 15

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 28 14

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 33 21

المدينة 28 17

الرياض 27 15

المنامة 24 19

أبوظبى 26 18

الدوحة 25 18

الكويت 25 18

دمشق 14 09

بيروت 18 15

عمان 13 09

القدس 15 09

غزة 21 15

بغداد 23 07

مسقط 26 20

صنعاء 25 08

الخرطوم 32 18

طرابلس 18 13

تونس 18 14

الجزائر 17 06

الرباط 19 07

نواكشوط 26 12

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 10 02

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 21 08

نيودلهى 22 09

جاكرتا 34 25

بكين 02- 12-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 09 01

أثينا 17 08

روما 16 05

باريس 13 08

مدريد 13 01

برلين 05 01

لندن 12 10

مونتريال 05- 06-

موسكو 00 01-

نيويورك 04 01

واشنطن 08 01

أديس أبابا 24 10