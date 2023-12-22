قافلة طبية مجانية في المنيا تضم 4 تخصصات بالتعاون مع وزارة الصحة

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مستشفى المنيا العام، شهدت قافلة طبية بالتنسيق مع أحد النوادي الاجتماعية، ولمدة 3 أيام، حيث يتم تقديم خدمات الكشف الطبى بالعيادات الخارجية بتخصصات مختلفة وتقديم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية ضمن القضاء على قوائم الانتظار بتخصصات مختلفة منها جراحة الأطفال والجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة العظام.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم نخبة متميزة من الأطباء، برئاسة الدكتور ممدوح أبو الحسن أستاذ جراحة التجميل بالقصر العينى، والدكتور فايق عبد الشهيد رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الهلال الأحمر، والدكتورة عبير عوض رئيس قسم الجهاز الهضمى والكبد ووحدة المناظير بمستشفى الناس، والدكتورة مى النجار استشارى أمراض السكر، والدكتورة عزة عوض استاذ العقم بمستشفى الدمرداش، والدكتورة شيماء ياسين استشارى الأطفال جامعة المنيا، والدكتور محمد فتحى استشاري جراحة الأطفال جامعة المنيا، والدكتور علاء السيد، استشاري جراحة الأطفال جامعة المنيا.