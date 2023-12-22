ناتشو يعيد ذكرى سيئة لريال مدريد بطلها راموس

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ورط ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد، مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عند بدء الفريق مشواره في بداية عام 2024.

وتعرض الدولي الإسباني للطرد خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، اليوم الخميس، في الجولة 18 من الدوري الإسباني، التي انتهت لصالح الملكي 1-0.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ناتشو بات أول لاعب يتعرض للطرد مرتين في موسم واحد بالليجا بين لاعبي الريال، منذ أن فعلها سيرجيو راموس بموسم 2017-2018.

وكان ناتشو قد تعرض لطرد مباشر خلال مواجهة جيرونا هذا الموسم، جاء أيضا بعد العودة لتقنية الفيديو كما حدث الليلة.

من جانبها، ألقت شبكة "بليتشر ريبورت" الضوء على الأزمة التي تنتظر ريال مدريد بمجرد استئناف مشواره بمختلف المسابقات العام المقبل.

وتتمثل الأزمة في انعدام الخيارات الدفاعية لأنشيلوتي بعد طرد ناتشو، وكذلك إصابة الثنائي ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو في الرباط الصليبي.

وبذلك، سيكون لدى مدرب ريال مدريد خيار وحيد في قلب الدفاع متمثل في الألماني أنطونيو روديجر.