علق المطرب محمود العسيلي، على حالة الانتقادات اللاذعة التي واجهته في أعقاب تداول مقطع فيديو بإحدى حفلاته؛ يظهر رفضه طلب أحد المعجبين بالتقاط صورة تذكارية معه على خشبة المسرح، حينما واجهه قائلا له: «معاك واسطة عشان تتصور معايا.. أو أنت حد جامد جدا يعني».



وأشار العسيلي خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، إلى استمرار ملاحقته بأزمة الفيديو إلى اليوم، قائلا: «الناس فاكراني متكبر جدا، لغاية النهاردة، والكومنتات على السوشيال ميديا (يا متكبر)».



وأوضح أن «الشخص صاحب الواقعة؛ كان عضوا بالفريق المنظم للحفل، ‏وحاول يخترق النظام وكان بيزعجني جدا وأنا بغني، وحواليه 2000 معجب من حقهم يتصوروا؛ فأنا قلت له أنت معاك واسطة لأنك من المنظمين، والناس الثانية ملهاش الحق».



ولفت إلى اقتصاص أحد الأشخاص الفيديو ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: «القصة حصلت في 2019 ولا زلت على مدار 5 سنين بوضح فيها».



وأشار إلى تحلية بالإيجابية وضبط النفس في مواجهته أزمة الانتقادات التي لاحقته عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور، قائلا: «كنت متغاظ لكن بصمت وأكتم غيظي، اتربيت واتعلمت من الأزمة؛ امتى يكون الرد وعقلت، لأن مفيش حاجة تستدعي حرقة الدم».