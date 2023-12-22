ميناء دمياط: الصادرات من البضائع العامة بلغت 12583 طنا

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12583 طنا تشتمل على 6155 طن أسمنت معبأ، و3065 طن يوريا، و766 طن ملح معبأ، و1697 طن رمل، و900 طن مولاس.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20608 طنا، تشتمل على 14390 طن قمح، و2141 طن خردة، و434 طن خشب زان، و185 طن زيت طعام، و478 طن حديد، و1670 طن ذرة، و1310 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1621 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143744 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنا، كما تعامل الميناء مع 28 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وطنطا وشبرا، وتم تفريغ قطار من 25 حاوية 40 قدما، قادم من الإسكندرية، و7 وحدات نهرية (بارج)، بعد أن فرغوا شحنة تقدر بحوالي 2340 طن أسمنت معبأ؛ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالي 2479 طن القمح متجهة إلى المنيا وإمبابة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5530 شاحنة.