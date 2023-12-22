وكيل زراعة بدمياط يتفقد محصول القمح ويؤكد على زيادة معدلات الإنتاج

قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بالمرور على زراعات القمح، للاطمئنان على حالتها، كما أوصي باتباع التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.



وأوضح وكيل الوزارة في بيان له، اليوم، اهتمامه البالغ بزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح، وتنفيذ المستهدف بالتركيب الشتوي 2024، مؤكدا على ضرورة التواصل مع المزارعين، وحثهم على الإلتزام بزراعة القمح طبقا للدورة الزراعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان بكافة السبل الممكنة والمتاحة.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.