انتخاب طبيب مصري عضوا في مجلس إدارة الجمعية الأوروبية للأورام النسائية ESGO

أعلنت الجمعية الأوروبية للأورام النسائية (ESGO)، عن فوز الدكتور باسل رفقي، أستاذ مساعد جراحة الأورام بمركز الأورام بجامعة المنصورة وسكرتير الجمعية المصرية لأورام الإناث، بعضوية مجلس إدارتها على المقعد الوحيد غير الأوروبي بالمجلس للدورة (2024-2028)، ليصبح بذلك أول طبيب غير أوروبي عضوًا منتخبًا بمجلس إدارة الجمعية.



وهنأ مجلس نقابة أطباء الدقهلية، "رفقي"، على انتخابه عضوا بمجلس إدارة الجمعية الأوروبية للأورام النسائية، على المقعد الوحيد غير الأوروبي، متمنيا له التوفيق والنجاح.



وفي هذا الصدد، قال "رفقي"، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الجمعية الأوروبية للأورام النسائية يوجد مقرها في جينيف بسويسرا، وتضم كل الدول الأوروبية وكل المهتمين بالأورام النسائية في أوروبا.



وأوضح أنه لطالما كان مجلس إدارة الجمعية منذ نشأتها منذ أكثر من 25 عاما من الأوروبيين فقط، ولكن خلال العام الماضي قامت الجمعية بتغيير اللائحة الخاصة بها لكي تضم مقعدًا واحدًا فقط غير أوروبي يكون ممثلًا لكل قارات العالم الأخرى، والسماح بإجراء انتخابات على هذا المقعد ضمن عضوية مجلس إدارتها، ليكون في عضويتها ممثلًا لشرق أوروبا، وممثلًا لغرب أوروبا، وممثلًا لشمال أوروبا، وممثلًا لجنوب أوروبا، والمقعد الجديد "Rest of the world" أو "باقي دول العالم" ليكون ممثلًا لكل قارات العالم من خارج أوروبا.



وأشار إلى قيام عدد كبير من المهتمين بالتقدم للترشح على المقعد غير الأوروبي، ولكن تمت التصفية فيما بينهم لتكون المنافسة النهائية بين 4 فقط، وهم (رفقي من مصر، ومُرشح من البرازيل، وواحد من الهند، وآخر من كوريا الجنوبية).



ولفت إلى أن الانتخابات تمت طوال شهر نوفمبر الماضي، إلى أن أعلنت الجمعية فوزه من بين الـ4 دول وأصبح أول ممثلًا لكل دول العالم من خارج أوروبا، واصفا ذلك بـ"الإنجاز الكبير": "دي أول مرة في تاريخ الجمعية أن تضم في عضوية مجلس إدارتها مقعدًا غير أوروبي، ويكون مُمثله طبيب مصري، فطبعا دي حاجة حلوة جدا لمصر والوطن العربي".



وقال إنه خلال تلك العضوية للدورة الحالية على مدى 4 سنوات، يُخطط للاستفادة بكل الإمكانيات التدريبية والبحثية والتنظيمية للجمعية؛ لخدمة مريضات أورام النساء في مصر والمنطقة العربية، وخدمة التدريب والبحث العلمي في مجال الأورام النسائية في مصر والوطن العربي، بالتعاون مع أوروبا، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم والفرص المتاحة لديهم من تمويل للأبحاث ومنح، إلى جانب تبادل الخبرات.



والجمعية الأوروبية لعلم الأورام النسائية، هي جمعية منتشرة في جميع أنحاء أوروبا تشمل العاملين في مجال الرعاية الصحية والباحثين المتخصصين في دراسة والوقاية من وعلاج الأورام النسائية، وتضم أكثر من ألف عضو من أكثر من 30 دولة أوروبية، وتأسست في البندقية بإيطاليا عام 1983.