الجامعة التكنولوجية بالأقصر تواصل استعدادها لمؤتمر شباب التكنولوجيين

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، مواصلة استعداداتها لانطلاق النسخة الثانية لمؤتمر شباب التكنولوجيين "T.T.U.C.Y.T"، والذي يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات فى مجال التقدم التكنولوجى، لدعم عملية الإبداع والابتكار.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الجامعة أنهت استعداداتها لعقد المؤتمر الذي يهدف إلى تقديم أفكار إبداعية لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح منتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا أو إقليميًا، كما يستهدف المؤتمر أن يصبح مركزًا للإلهام والابتكار والأفكار الجديدة بين شباب التكنولوجيين والطلاب في الجامعات التكنولوجية من خلال روح المشاركة فى حل مشكلات المجتمع، وتشجيع المُبدعين على تحويل الأفكار المُبتكرة والاختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وعبر زين الدين، عن سعادته بما حققه طلاب جامعة طيبة التكنولوجية خلال النسخة الأولى، والمستوى المتميز الذي وصلوا إليه، والذي ظهر في صورة مشروعات الطلاب الرائعة والأبحاث المتميزة التي قدموها، مؤكدا أن ما حدث في السنة الدراسية الأولى بجامعة طيبة التكنولوجية، يعتبر إنجازا بكل المقاييس.