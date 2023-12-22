وصفت حركة حماس، الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أفراد المنظومة الطبية في قطاع غزة بأنها جريمة حرب.



وقالت حماس في بيان اطلعت عليه «الشروق»: «اعتقال العدو الصهيوني لعدد من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم جباليا للاجئين، واستمراره كذلك في اعتقال قرابة المائة من الأطقم الصحية، الذين اعتقلهم وهم على رأس عملهم في المستشفيات التي دمرها في شمال قطاع غزة هي جريمة حرب، وتعبير عن فاشية هذا العدو الذي يدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج».



ودعت حماس، الأمم المتحدة والمنظمات الصحية والحقوقية العالمية إلى الوقوف عند مسئولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية المنشآت والأطقم الطبية.



وطالبت بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأطباء والأطقم الصحية وعن جميع المدنيين الفلسطينيين الذين اختطفهم من مراكز الإيواء والمستشفيات بشكل همجي ومخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان.



وفي بيان منفصل، قالت حماس إن تشديد قوات الاحتلال القيود على الفلسطينيين في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها على فلسطين شعبًا وأرضًا ومقدسات، والتي يتصدى لها الفلسطينيون بكل بسالة وتضحية، ولن يسمح لها ولجميع حملات التهويد أن تمر.



وذكرت حماس في بيانها: «نحيي أبناء شعبنا الذين تحدوا الاحتلال ودخلوا المسجد الأقصى وكسروا حصاره، فإننا نحذّر من خطورة التصعيد الصهيوني في القدس والأقصى».



ودعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك الجاد والفعلي لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الصهاينة ومشاريع التهويد الخبيثة.