العاصفة بيا تسبب أضرارا ووفيات قليلة في الدنمارك

قالت السلطات الدنماركية، إن أشجارا سقطت وتم تسجيل أعلى مستوى للمياه منذ سنوات بعدما اكتسحت العاصفة بيا شمال غربي أوروبا أمس واليوم الجمعة.

ولقي رجل (81 عاما) حتفه في تصادم لمركبتين بمقدمتيهما عندما كانت امرأة تقود سيارة أخرى تحاول تجنب شجرة ساقطة في تابرنوي (نحو 80 كيلومترا جنوب كوبنهاجن).

وازدادت طوابير السيارات الطويلة بعد إغلاق جسر (الحزام الكبير) الذي يربط بين جزيرتين دنماركيتين كبيرتين مؤقتا.

وتم إلغاء رحلات طيران وقطارات وعبارات، وعادت عبارة بحر البلطيق التي تبحر بين رودبي وبوتجاردن الألمانية للعمل صباحا، ومن المقرر أن تستأنف خدمات العبارات بين جيدسر وروستوك الألمانية في وقت لاحق.

وواجهت سفينة سياحية نرويجية تحمل اسم "إم إس مود" صعوبات في بحر الشمال في رحلتها من فلورو في النرويج إلى تيلبوري قرب لندن بعدما عطلت "موجة قوية غير عادية" أنظمتها الكهربائية بعد ظهر أمس الخميس، حسبما ذكرت شركة هيرتجروتن للشحن.

ولم يتم تسجيل إصابات خطيرة بين الركاب الـ 266 وأفراد الطاقم الـ 131، وتمكنت السفينة من مواصلة الإبحار في مسار معدل إلى بريمرهافن في ألمانيا، حيث سيترجل الركاب.