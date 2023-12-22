حماس: عدد شهداء العمليات البرية العسكرية الإسرائيلية في غزة يتجاوز 20 ألفا

ذكرت السلطات الصحية في غزة، اليوم الجمعة، أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفع إلى 20057 منذ بدء القصف الإسرائيلي للمنطقة في أكتوبر.



وذكرت وزارة الصحة في غزة أن حوالي 390 شخصا لقوا حتفهم خلال اليومين الماضيين. وأصيب إجمالي 53320 شخصا، من بينهم آلاف الأطفال.



ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على هجوم مباغت في السابع من أكتوبر لعناصر حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات إسرائيلية، أوقع نحو 1400 قتيل وقرابة 4475 جريح، وفقا لبيانات إسرائيلية.



وازدادت الدعوات الدولية منذ ذلك الحين من أجل وقف إطلاق نار في ظل ارتفاع أعداد الشهداء المدنيين في غزة.



وذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر تأجيل التصويت مجددا على مشروع قرار بشأن وقف محتمل لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، إلى وقت لاحق من اليوم الجمعة.



وفي أعقاب إدخال تغييرات جوهرية على مسودة تسوية للتوصل إلى قرار بشأن غزة في مجلس الأمن، تم يوم الخميس تأجيل التصويت مرة أخرى.



ويأتي النص في أعقاب مفاوضات مكثفة بين الولايات المتحدة والإمارات ومصر. وفي الأيام القليلة الماضية، قطع المفاوضون شوطا طويلا مع حليف إسرائيل، الولايات المتحدة، من أجل منع استخدام حق النقض (الفيتو) وبالتالي فشل صدور القرار.



وفي مسودة معدلة أتيح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الإطلاع عليها، تم تخفيف أو حذف بعض الصيغ من أجل مصلحة إسرائيل- مثل إدانة الهجمات على المدنيين- بشكل كبير.



وتم حذف فقرات أخرى تحت ضغط من الولايات المتحدة، بما في ذلك فقرة تدين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وكذلك جميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية. كما اختفت أيضا الفقرة المتعلقة بالوقف الفوري للعنف، والذي جرت المطالبة به سابقا من أجل السماح بتسليم المساعدات، من المسودة الحالية.



وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وقف للقتال لأربع ساعات في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة اليوم.



ومن المقرر في تلك الأثناء أن يغادر عشرات الأجانب والفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة القطاع اليوم، وفقا لقائمة أصدرتها سلطة الحدود الفلسطينية في معبر رفح الحدودي.



وتضم القائمة أشخاصا يحملون الجنسيات البريطانية والأمريكية والمكسيكية.