ضبط 22 طن أسمدة ممنوع تداولها بالأسواق في حوش عيسى بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف، بمركز حوش عيس، لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وشنت المديرية حملات مكثفة للحفاظ على الأسمدة المدعمة المخصصة للجمعيات الزراعية لتوزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية، وخاصة في وقت زراعة الأقماح المحلية والمحاصيل الشتوية، والعمل على منع تداولها في السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 450 جوال أسمدة مدعمة زنة 50 كيلو بإجمالي 22500 طن بناحية حوش عيسى، قبل طرحها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كانت الحملة برئاسة مصطفى غريب وبرفقة محمد سعيد، ورضا النوام، مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات.