شركة القلعة تحقق نمو 11% للإيرادات المجمعة خلال الربع الثالث من العام الحالي

أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 26.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بنمو سنوي بنسبة 11% مدعومة بمساهمة الشركة المصرية للتكرير.

وبلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 3.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض هامش الربح بمشروع الشركة المصرية للتكرير.

انخفض هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، حيث بلغ متوسطه 2.16 مليون دولار يوميًا خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 4.98 مليون دولار يوميًا خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض جودتها وانخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة وعودة أسعارها إلى مستوياتها الطبيعية بعد بلوغ أعلى مستوياتها خلال عام 2022.

ارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، بمعدل سنوي 19% إلى 7.0 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بفضل تحسن أداء أغلب الشركات التابعة. ارتفعت إيرادات طاقة عربية بمعدل سنوي 27% لتبلغ 3.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك الأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي بفضل نمو عدد المنشآت التي تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي، وارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به، وكذلك الأثر الإيجابي للإيرادات الدولارية من بعض عقود توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة متجددة. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات خلال الفترة.

وبلغت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 15% حيث تباين أداء شركاتها التابعة. فقد واصلت الشركة جني ثمار تشغيل المصنع المتطور التابع لشركة البدار للعبوات حيث سجلت نموًا للإيرادات بمعدل سنوي 34%، بينما ارتفعت إيرادات شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بمعدل سنوي 18% خلال الربع الثالث من عام 2023 بفضل ارتفاع متوسط أسعار البيع للطن. غير أن إيرادات شركة يونيبورد انخفضت بمعدل سنوي 4% بسبب تراجع حجم المبيعات.

وبلغت إيرادات مجموعة أسيك القابضة 772.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو انخفاض سنوي بمعدل 21%، نتيجة تأثير النزاع المسلح بالسودان على عمليات وإنتاج مصنع أسمنت التكامل. وتؤكد القلعة سلامة جميع العاملين بمصنع أسمنت التكامل بالسودان وأصوله، مع استمرار عمله بطاقة تشغيلية مخفضة. وتواصل القلعة مراقبة وتقييم الأوضاع وتطوراتها هناك عن كثب.

ارتفعت إيرادات شركة مزارع دينا القابضة بنسبة سنوية 56% لتبلغ 508.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 327.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، بالإضافة إلى نمو إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بعد زيادة أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة. وبلغت إيرادات شركة أسكوم 475.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام، وهو نمو سنوي بمعدل 33% لتبلغ 2023، ويرجع ذلك إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة جلاس روك للمواد العازلة وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، صاحبتا النصيب الأكبر في إجمالي إيرادات شركة أسكوم، بعد تراجع قيمة الجنيه، بالإضافة إلى الأداء القوي لشركة جلاس روك ونشاط إدارة المحاجر في مصر خلال الفترة. أخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 39% لتسجل 124.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، على خلفية تحسن نتائج أعمالها في السوق المصري تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.



وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بواحدة من أكثر الفترات صعوبة في التاريخ الحديث، في ظل استمرار التحديات غير المسبوقة مثل ارتفاع الديون العالمية لأعلى مستوياتها، ورغم ظهور بوادر لانخفاض معدلات التضخم إلا أنها مازالت مرتفعة، مع تشديد السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل وارتفاع تكلفة التمويل والاتجاه نحو خفض المديونيات. كما أكد على تفاقم تلك التحديات مع زيادة المخاوف من ظاهرة الاحتباس الحراري والتداعيات المتواصلة للتوترات السياسية العالمية، وهو ما انعكس سلبًا على النظام الاقتصادي العالمي.

وتابع هيكل مؤكدًا أن السوق المصري لم يكن بمعزل عن تلك التحديات العالمية، حيث ظلت معدلات التضخم مرتفعة وهو ما استدعى البنك المركزي المصري لتطبيق سياسات نقدية متشددة للسيطرة على ارتفاع الأسعار. إلا أنه أشار إلى أن المشهد الاقتصادي المحلي يتميز بجانب إيجابي في ضوء مكانة السوق المصري كوجهة جذابة للمستثمرين من مختلف الدول الإقليمية والعالمية، مما يبعث بالتفاؤل حول مستقبل نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل. كما أضاف أن الإدارة تثق في قدرة شركة القلعة على تجاوز التحديات المحيطة بفضل الأسس الراسخة التي تقوم عليها والمرونة والكفاءة التي تتميز بهما.

كما أعرب هيكل عن اعتزازه بنجاح القلعة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من عام 2023 رُغم التحديات التشغيلية بالغة الصعوبة، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 11%، مدعومةً بالأداء القوي للشركة المصرية للتكرير. ورُغم تراجع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بسبب انخفاض هامش ربح التكرير في الشركة المصرية للتكرير والأثر السلبي للنزاع المسلح بالسودان على أداء مصنع التكامل، ستواصل الإدارة التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة التدفقات النقدية للشركات التابعة، مع توظيفها بعناية فائقة لتحقيق التوازن الأمثل بين الاستثمار في المشروعات المربحة وسداد الديون.

وأوضح هيكل أنه في إطار استراتيجية القلعة الهادفة إلى التخارج من بعض الاستثمارات والأصول غير الأساسية لتسوية الديون المستحقة، قامت شركة إيه بي إم إنفستمنت هولدينجز ليميتد (إيه بي إم)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أسكوم، ببيع حصتها البالغة 35% تقريبًا من مشروع كرمك للتنقيب عن الذهب بإثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp الكندية، وذلك مقابل حصول شركة (إيه بي إم) على حوالي 11.5 مليون سهم من أسهم شركة Allied Gold Corp بلغت قيمتها 25.1 مليون دولار أمريكي تقريبًا في 30 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى قيام شركة Allied Gold Corp بدفع مبلغ مالي قدره 65.6 مليون دولار أمريكي إلى شركة (إيه بي إم) على ثلاث دفعات تبدأ في 30 سبتمبر 2024 وتنتهي في 30 سبتمبر 2027.

كما أكد هيكل أن الإدارة ستواصل تنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها على مستوى الشركات التابعة مع دراسة وتقييم فرص الاستثمار المحتملة، وتؤكد ثقتها في قدرة جميع الشركات التابعة على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة؛ مستفيدةً من استراتيجيات النمو المحكمة التي تتبناها. كما أضاف أن النتائج القوية التي تحققت خلال الربع الثالث من العام تدعم توقعات الإدارة الإيجابية للمستقبل المنظور.

كما أكد هيكل أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لتسجيل الأصول بقيمتها التاريخية واحتساب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها الشركات التابعة للقلعة خلال الربع الثالث من عام 2023. وينعكس ذلك في الأداء القوي لاستثمارات قطاع الطاقة، حيث سجلت شركة طاقة عربية نموًا للإيرادات بفضل الأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات طاقة متجددة جديدة، فضلًا عن الأداء القوي لقطاع توزيع المنتجات البترولية. ومن ناحية أخرى، نجحت الشركة المصرية للتكرير في تحقيق نمو قوي للإيرادات رُغم تراجع هامش ربح التكرير وتوقف الإنتاج لمدة 17 يوم لإجراء أعمال الصيانة المخططة التي صاحبها إزالة بعض اختناقات الإنتاج. أمّا استثمارات قطاعيّ التعدين والطباعة، فقد ساهمت في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، بفضل قدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد. وأخيرًا، واصلت استثمارات القلعة في قطاعيّ الأغذية واللوجيستيات أدائها المميز وتحقيق نمو قوي على صعيدي الإيرادات وصافي الربح.

ولفت الخازندار إلى حرص الإدارة على خفض مستويات المخاطر مع التركيز على تخفيض الديون وزيادة التدفقات النقدية، مشيرًا إلى نجاح الشركة المصرية للتكرير في الانتظام في سداد أقساط القروض وفوائدها، وكذلك كل الشركات العاملة بالمجموعة عدا واحدة. بينما تواصل الإدارة إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة باعتبار ذلك الأمر من أولوياتها.

واختتم الخازندار حديثه بالإشارة إلى أن الأداء القوي الذي حققته القلعة خلال الربع الثالث من العام الجاري بمثابة شهادة لقدرتها على المضي قدمًا وسط التحديات. وأكد على تطلع الإدارة إلى البناء على هذا الأداء لتحقيق جميع الاستثمارات التابعة المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.