رييس جيمس يخضع لجراحة في الركبة

خضع رييس جيمس، قائد فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، لعملية جراحية في الركبة، فيما انتقد التعليقات السلبية بشأن الانتكاسة الأخيرة التي تعرض لها.

وخرج جيمس /24 عاما/ وهو يعرج خلال الشوط الأول من عمر مباراة فريقه ضد مضيفه إيفرتون، التي خسرها تشيلسي صفر / 2 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تعرضه لإصابة جديدة في أوتار الركبة، ليضطر على اثرها لإجراء جراحة.

وتعد هذه هي ثالث إصابة في أوتار الركبة يتعرض لها اللاعب الدولي الإنجليزي خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، ليبتعد مجددا عن الملاعب فترة طويلة، وهو ما أثار رسائل سلبية ومسيئة من الجماهير تجاهه.

وقدم لاعب تشيلسي تحديثا بشأن حالته عقب الجراحة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب جيمس على حسابه الخاص بتطبيق (إنستجرام) "كان عالم الساحرة المستديرة يعلم أنني تعرضت للإصابة، لكن الإجراء الذي سأتبعه هذه المرة سوف يستغرق وقتا أطول نسبيا للوصول إلى الحل الأفضل".

أضاف جيمس في رسالته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد أجريت عملية جراحية اليوم لعلاج إصابة أوتار الركبة المتكررة، وبدأت في التعافي على المستويين الجسدي والذهني".

وأوضح "منذ تلك الإصابة، حظيت بقدر كبير من الدعم ولكن تعرضت للمزيد من عبارات الكراهية والتعليقات السلبية بشكل ملحوظ. صدقوني، لا أريد أن أتعرض للإصابة، إنني أكون أكثر سعادة عندما ألعب كرة القدم".

واختتم جيمس رسالته على إنستجرام قائلا "أشكر الأشخاص المتفهمين الذين يدعمونني في مختلف الأوقات. الأمر ربما يأخذ وقتا طويلا، لكنني سأكون على ما يرام".