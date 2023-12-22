نظم فريق الإدارة العامة للترصد بوزارة الصحة، دورة تدريبية للفريق الطبي والوقائي بمحافظة جنوب سيناء، حول الترصد في الأمراض المعدية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور عبد التواب عريضة.

واستهدفت الدورة تدريب العاملين بالصحة، على دور الترصد في الأمراض المعدية، والإجراءات القياسية لترصد الأمراض المعدية، وكذلك الترصد المبنى على الحدث.

كما أجرى فريق الوزارة، يرافقه فريق الترصد بمديرية صحة جنوب سيناء، جولة للمرور على المنشآت الصحية بالمحافظة، وتدريب العاملين بشرم الشيخ ودهب على جميع التعليمات الخاصة بالترصد، واتباع كل الأساليب الصحيحة لإنهاء العمل.