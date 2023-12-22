الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت النازحين بمركز إسعاف جباليا

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبد الجليل حنجل، اعتقال جيش الاحتلال 8 من الكوادر الطبية داخل مركز إسعاف جباليا التابع للهلال الأحمر بعدما جرى اقتحامه والاعتداء والتنكيل على الطواقم الطبية فجر الخميس.



وتابع خلال تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية مساء الجمعة: «قوات الاحتلال طالبت السكان بالنزوح إلى المركز وبعدها حاصرت المركز، وقامت أولا بإخراج جميع الرجال، ثم اخرجوا جميع النساء، ولا نعلم إلى أين توجهوا».



ونوه إلى مرور أكثر من شهر على اعتقال مدير مركز إسعاف خان يونس، مشيرا في الوقت ذاته إلى عجز طواقم الهلال الأحمر داخل قطاع غزة عن التواصل مع المؤسسات الأممية؛ نتيجة الانقطاع الكامل للاتصالات.



وأشار إلى تضاعف أعداد النازحين إلى مدينة رفح بمعدل أربعة أضعاف، لافتا إلى معاناة النازحين جنوبا من صعوبات توفير الغذاء والمياه في ظل ضعف المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأوضح أن الوكالات الأممية تواجه كذلك صعوبات بتوزيع المساعدات الإنسانية؛ نتيجة انقطاع الاتصالات.