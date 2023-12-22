الشحات على موعد مع دخول تاريخ كأس العالم للأندية أمام بطل آسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بات حسين الشحات نجم الأهلي على موعد مع دخول تاريخ كأس العالم للأندية اليوم الجمعة عندما يشارك مع الفريق الأحمر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام بطل آسيا.

مشاركة الشحات مع الأهلي أمام أوروا الياباني تجعله اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ مونديال الأندية برصيد 15 مباراة، بواقع 4 مشاركات مع العين الإمارتي و10 مباريات خاضها مع الأهلي في المسابقة القارية.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

ويحتاج الشحات في مباراة اليوم أمام بطل آسيا تسجيل 3 أهداف لخطف زعامة هدافى كأس العالم للأندية والتى يحتلها البرتغالى كريستانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

ونجح الشحات بهدفه العالمي في مرمى اتحاد جدة معادلة الرقم القياسي للفرنسي كريم بنزيما بنجاحه في التسجيل بـ4 نسخ مختلفة بتاريخ كأس العالم للأندية.

وسجل الشحات مشاركته فى كأس العالم للأندية بـ4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.

فيما سجل بنزيما فى 4 نسخ مختلفة أعوام 2014 و2016 و2022 و2023 مع ريال مدريد في أول 3 نسخ ومع اتحاد جدة في آخر نسخة.