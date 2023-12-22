قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مستشار وزير التموين، إن الاحتياطات الآمنة الموجودة لدى الدولة في السلع الأساسية والاستراتيجية تتعدى 5 أشهر.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مصر لديها احتياطي من القمح يكفي لـ4 أشهر، فضلا عن اقتراب الموسم الجديد، منوها بأنها تمتلك احتياطي من السكر يكفي حتى شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى أن بداية موسم البنجر في مارس وموسم القصب في يناير.

وأكد أنه هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السكر، تبلغ 460 ألف طن، ونتيجة عدم تدخل القطاع الخاص لاستيراد هذه الكمية، بسبب ارتفاع سعر الصرف، تدخلت الدولة نيابة عنه في سد هذه الفجوة، موضحا أنها مدت شركات التعبئة والتجار والصناعات الغذائية بهذه الكميات، ما أدى إلى انحصار بعض الشيء في أسعار السكر.

ولفت إلى أن سعر السكر بـ12 جنيها بالمنظومة التموينية، و27 جنيها بمبادرة خفض الأسعار، فيما يصل سعر كيلو السكر الحر إلى 34 جنيها، منوها أن وجود حوالي 3 أسعار للسكر تؤدي إلى خلل في السوق بالإضافة إلى مضاربات بعض الوسطاء.

وكان وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، قد قدم اعتذاره على الهواء، للمواطنين بشأن أزمة السكر، في مطلع الشهر الجاري، متعهدا بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر المقبل، على أن تتولى الوزارة شراء الفجوة الحالية ولن تعتمد على القطاع الخاص، وذلك وفقا لما جاء في تصريحات تلفزيونية له على قناة «أون».