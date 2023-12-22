خرج فيلما أولاد حريم كريم، وحسن المصري، من سباق شباك التذاكر أمس، لعدم تحقيقهما إيرادات.

وحقق "أولاد حريم كريم" إجمالي إيرادات على مدار 16 أسبوع عرض، 8 ملايين جنيه و335 ألفا، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، ويشارك فى بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيرى، وبشرى، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذى عرض قبل 18 عاما بعنوان «حريم كريم»، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشكلات بدلا من حلها.

بينما حقق فيلم "حسن المصري" إجمالي إيرادات على 11 أسبوع عرض 5 ملايين جنيه و212 ألفا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يجسد أحمد حاتم، شخصية حسن، ويلقب بالمصرى، لتواجده فى لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسا على عقب، ويحاول الخروج من تلك الأزمة ولكنه يفاجأ بمشكلة كبيرة فى حياته يحاول حلها.

ويشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، وفريال يوسف، ومراد مكرم، من إخراج اللبنانى سمير حبشى.