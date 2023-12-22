 مصرع شخصين إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل بتوكتوك في المنيا - بوابة الشروق
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مصرع شخصين إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل بتوكتوك في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 6:18 م | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 6:18 م

لقي شخصان مصرعهما بإحدى قرى المنيا؛ إثر وثدقوع حادث تصادم سيارة مع توك توك على الطريق الدائري ببني مزار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري بمركز بني مزار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية مصرع شخصين في العقد الثاني من العمر يدعيان أحمد رمضان وكريم عاطف، من قرية شلقام ببني مزار استقلا التوكتوك أثناء عودتهم من العمل، ووقع حادث تصادم مع سيارة نصف نقل على الطريق الدائري ببني مزار.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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