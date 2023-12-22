كولر يهدي برونزية كأس العالم لجماهير الأهلي

أهدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي برونزية كأس العالم ‏للأندية، التي توج بها الأهلي بعد الفوز على أوراوا الياباني، إلى الجماهير، مؤكدًا أنه يسعى ‏جاهدًا إلى إسعادهم من خلال الفوز في المباريات والتتويج بالألقاب.‏

وقال كولر في رسالة خاصة وجهها إلى جماهير الأهلي عبر المنصات الرسمية للنادي على ‏مواقع التواصل الاجتماعي: علاقتي المميزة مع الجماهير أمر يسعدني، أحاول دائمًا أن ‏أسعدهم.‏

وأضاف: نحاول أن ننتزع لحظات السعادة من الحياة. أحاول أن أرسم البسمة على وجوه ‏الجماهير. لحظات ابتسامة الجماهير وسعادتهم لا ‏توصف بالنسبة إليَّ، وعندما يمتزج الأمر بالانتصارات والفوز بالألقاب يكون شيئًا رائعًا.‏

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية بعد الفوز على أوراوا ‏الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على ملعب ‏الأمير عبد الله الفيصل بجدة.‏