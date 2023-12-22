يُعود اسم القائد القسامي عبد الله البرغوثي للصدارة، إذ كان على رأس قائمة تبادل الأسرى المقترحة من قبل حركة حماس في مفاوضاتها مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ووراء القائد البرغوثي قصة طويلة من العمليات الاستشهادية التي صُنعت قنابلها، جعلته صاحب أطول فترة سجن بين جميع الفلسطينيين في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.



وتستعرض جريدة "الشروق" محطات سيرة القائد القسامي والمهندس المتفجرات الشهير عبد الله البرغوثي، الذي يتصدر قائمة تبادل الأسرى.



- النشأة



ذكرت قناة "الجزيرة" في تقرير سابق عن سيرة القائد أنه شارك في مقاومة الجيش الأمريكي أثناء إقامته في الكويت، حيث اعتقل لشهر قبل أن يعود إلى الأردن للعمل في ميكانيكا السيارات، ثم سافر إلى كوريا الجنوبية لتعلم هندسة التلفزيونات.



- رحلة مع المتفجرات



بدأ البرغوثي العمل في صفوف القسام كمهندس للمتفجرات منذ عام ١٩٩٩، وفقًا لـ "التيليجراف"، حيث تمكن من الدخول إلى الضفة الغربية بتصريح زيارة نظرًا لعدم امتلاكه جنسية فلسطينية.



أشرف البرغوثي على تنفيذ سلسلة من العمليات الاستشهادية خلال انتفاضة الأقصى، وكانت أبرزها تفجير مطعم "سباروس" للبيتزا في القدس، والذي نتج عنه مقتل ١٧ شخصًا وجرح أكثر من ١٥٠ شخصًا، وفقًا لـ "جيروزاليم بوست".



اعتقل البرغوثي من قبل حكومة ياسر عرفات ومن ثم أفرج عنه لاحقًا بوساطة ابن عمه القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، وكان مشمولًا بقائمة تبادل الأسرى أيضًا.



عاد عبدالله، الملقب بـ "أمير الظل"، في بتصنيع الأحزمة الناسفة ليتم تنفيذ تفجير نادي القمار "بليشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب في أغسطس ٢٠٠٢ بواسطة استشهادي، مما أسفر عن مقتل ١٥ وجرح ٥٥ وفقًا لشبكة CNN.



كما أشرف البرغوثي على تصنيع الحزام الناسف الذي استُخدم في تفجير كافيه "مومنت" بالقدس، على بُعد ١٠٠ متر من بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، مؤديًا إلى مقتل ١١ وجرح ٥٤ وفقًا لـ "الجارديان".



قاد البرغوثي أيضًا تصنيع العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير الجامعة العبرية في يوليو ٢٠٠٢، والتي أسفرت عن مقتل ٩ وجرح نحو ١٠٠ وفقًا لموقع "ليو إس إي تو داي".



صنع البرغوثي أحزمة ناسفة في عمليتين استشهاديتين، حيث كانت العملية المركبة على مجمع "بنيهوذا" التجاري باستشهاديين وسيارة مفخخة، مما أدى إلى مقتل ١٠ وجرح ٨٤. أما العملية الأخرى، فكانت تفجير موقف حافلات شارع "أليبي" في تل أبيب، مسفرة عن مقتل ٦ وجرح ١٩١ وفقًا لنفس المجلة.



- الاعتقال



يحكي البرغوثي في كتابه "مهندس على الطريق" تفاصيل اعتقاله، حيث استدرجه مقاول شقق متعاون مع جهاز الشاباك لموعد، وكان البرغوثي مصطحبًا ابنته تالا ذات ال٣ سنوات. هاجمه كلبان بوليسيان وعدد من عناصر الشرطة المسلحين، مما جعله يُبعد ابنته داخل سيارة حماية لها قبل أن يتم القبض عليه.



- أطول مدة حكم لفلسطيني بالتاريخ



أفادت مجلة "فورين بوليسي" بأن البرغوثي تلقى أطول حكم في تاريخ الكيان الإسرائيلي، حيث صدرت بحقه ٦٧ حكمًا بالسجن المؤبد و5200 سنة سجن.



وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن البرغوثي أمضى الـ٩ سنوات الأولى من اعتقاله في الحبس الانفرادي مع حرمان من الزيارات.



خرج البرغوثي من العزل بعد إضراب عن الطعام، لكن تم إعادة عزله انفراديًا في عام ٢٠١٥ بعد مكالمة مع إذاعة فلسطينية من داخل السجن، حيث شجع خلالها المقاومة الفلسطينية على تأجيل إحدى صفقات تبادل الأسرى.