وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: 350 ألف أسرة بحاجة للدعم في غزة

ثمن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، جهود مصر لتوصيل مساعدات مجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، وكذلك مساعدات الدول العربية، والدول الصديقة، إلى قطاع غزة، ومتابعتها الحثيثة لكافة التفاصيل ذات الصلة.



وأكد مجدلاني في تصريح للشروق على هامش اجتماع الدورة 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالقاهرة أن انعقاد الدورة في هذه الظروف الاستثنائية يمثل أهمية كبيرة واستثنائية لتوفير الدعم و الإسناد الإغاثي والإنساني للشعب الفلسطيني، مثمنا في هذا الإطار تأييد وإعراب الدول الأعضاء عن استعدادها التام لدعم الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بها.



وأضاف: "لقد تقدمت بمذكرة للمجلس لتوضيح الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة ، كما تضمنت المذكرة خطة للتدخلات المباشرة وهي تحديثا لخطة سابقة تقدمنا بها للمكتب التنفيذي".



وأوضح الوزير الفلسطيني: "طالبنا بعدد محدد من المطالب تتعلق بالدعم المباشر فيما يتصل بتوفير مراكز الايواء و الخيم ومستلزماتها، أيضا الملابس والمواد الغذائية والوقود".



أما فيما يخص اقتراح انشاء صندوق للدعم الاجتماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قال مجدلاني إن هناك 350 ألف أسرة بحاجة للدعم و هو ما يجعل من إنشاء هذا الصندوق أولوية.



وأوضح أن الصندوق من المقرر أن يتم انشاءه بمساهمات الدول والصناديق المالية العربية من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في جميع البلدان، والهدف الرئيسي هو توفير مستلزمات الحياة لشعب فلسطين، كما سيكون الصندوق بشكل مباشر تحت مظلة الجامعة العربية وقطاع الشئون الاجتماعية".



وحول موقف المجتمع الدولي من القضية الفلسطينية، قال مجدلاني: "مع الأسف الشديد لقد أصبح واضحا للغاية أن الأمم المتحدة باتت مشلولة وغير قادرة على النهوض بمسئولياتها لحفظ الأمن والاستقرار، كما بدا واضحا أيضا تحكم الولايات المتحدة في النظام الدولي ومنظومة الأمم المتحدة وتعمدها فرض المعايير المزدوجة".



وأكد مجدلاني أن الواقع الراهن يستوجب وجود إرادة سياسية من شأنها الضغط على الولايات المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.