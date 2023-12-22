إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي للتوسط في خلاف حول التعيينات القضائية

تهدف الحكومة اليسارية الجديدة في إسبانيا وأكبر حزب معارض، في دعوة المفوضية الأوروبية للتوسط في نزاع طويل الأمد بشأن تعيينات في مناصب عليا في السلطة القضائية، وفقا لما ذكره كلا الحزبين.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحزب العمال الاشتراكي، وألبرتو نونيز فيخو رئيس حزب الشعب المحافظ.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليجريا: "إننا اتفقنا على صيغة بموجبها سوف تتوسط مفوضية الاتحاد الأوروبي في مسألة تجديد السلطة القضائية والتحقق من النتيجة".

واعترفت بأن الحكومة لم تتصل بعد بالمفوضية في بروكسل بخصوص هذه المسألة.

ويتم منع التعيينات في مجلس القضاء العام. وقد دعا الاتحاد الأوروبي إسبانيا مرارا إلى حل النزاع حول التعيينات في المجلس الذي يقوم بدوره بتعيين كبار القضاة. ويختار مجلس القضاء العام أيضا عضوين في المحكمة الدستورية الإسبانية.

ويتمتع المحافظون بأغلبية في المجلس ترجع إلى وقت وجود حزب الشعب في السلطة. ويوجد الحزب في المعارضة منذ عام 2018، لكنه يسعى للحفاظ على أغلبية محافظة في المجلس.

ويقوم القضاة بترشيح 20 عضوا في مجلس القضاء العام، لكن يجب أن يحصلوا على موافقة نسبة أغلبية تصل لـ 60% من أعضاء البرلمان، في حين يتم اختيار الثمانية الباقين مباشرة من جانب البرلمان.

ويتيح هذا الإجراء للأحزاب السياسية نفوذا كبيرا على السلطة القضائية. وبسبب عدم قدرة الحكومة والمعارضة على الاتفاق على تعيينات جديدة كما هو منصوص عليه بموجب القانون، فإن مجلس القضاء العام يعمل بصفة مؤقتة منذ عام 2018.

ولم يتم شغل العديد من المناصب القضائية نتيجة لذلك. وتتهم حكومة سانشيز حزب الشعب بعرقلة التوصل لاتفاق.