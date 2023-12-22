مانشستر يونايتد يعلن مدة غياب لاعبه

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أعلن مانشستر يونايتد انضمام أحد لاعبيه لقائمة الغيابات الطويلة بسبب الإصابة، وذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وأوضح المان يونايتد في بيانه، أن المدافع السويدي فيكتور لينديلوف سيغيب عن الملاعب لمدة تزيد عن شهر.

جاء ذلك بعد خضوع مدافع اليونايتد صاحب ال29 عاما لعملية جراحية، لعلاج مشكلة طفيفة في الفخذ.

وتعرض لينديلوف للإصابة خلال الفوز على تشيلسي (2-1) مطلع الشهر الجاري، لكنه ظهر في التدريبات هذا الأسبوع.

رغم ذلك، فاجأ المدرب الهولندي إيريك تين هاج الجميع قبل مواجهة وست هام يونايتد غدا السبت في الدوري، بخضوع لينديلوف لعملية جراحية.

ومن المؤكد غياب لينديلوف عن مباريات يونايتد المتبقية في البريميرليج هذا العام، والتي سيخوضها ضد وست هام، أستون فيلا ونوتنجهام فورست.

كما سيغيب اللاعب عن مواجهة ويجان أتلتيك في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 8 من الشهر المقبل، بالإضافة إلى لقاء توتنهام هوتسبير في الدوري بعدها بنحو أسبوع.