ألفاريز يسجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية

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سجل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي، رقمًا قياسيا في بطولة كأس العالم للأندية، خلال مواجهة فريقه وفلومينينسي البرازيلي.

ويتقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة، بعد نهاية الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا على ملعب الجوهرة، في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وأحرز ألفاريز هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي في الثانية الـ 40 من انطلاق المباراة، ليصبح المهاجم الأرجنتيني صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية.

فيما سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي المدافع البرازيلي نينو لاعب فلومينينسي بالخطأ في مرماه «هدف ذاتي»، ليضع فريقه في ورطة حقيقية أمام بطل أوروبا بنهائي مونديال الأندية.