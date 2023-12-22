ضبط 3 متهمين بحيازة 25 كيلو لمخدر الحشيش في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على 3 أشخاص، عاطلين، لهم معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامهم بحيازة 25 كيلو لمخدر الحشيش؛ بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، محل إقامتهم نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، بالاتجار بالمواد المخدرة خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.