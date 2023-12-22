المقاولون العرب يهزم بايونيرز وديا قبل مواجهة البنك الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على نظيره بايونيرز بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على الجبل الأخضر

ويستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم الـ 30 من شهر ديسمبر الجاري، في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمود وادي هدف الفوز لفريق المقاولون العرب في مباراة بايونيرز، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وحرص طلعت محرم المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة لتجهيزهم للمباريات المقبلة.