مدرسة في لندن تغلق أبوابها قبل العطلة بعد اتهامها بمعاقبة طفل بسبب علم فلسطين

أغلقت مدرسة في العاصمة البريطانية لندن، أبوابها مبكرا قبل عطلة عيد الميلاد، بسبب تظاهرة خرجت إثر اتهامها بمعاقبة طفل (8 سنوات) بعدما رفض إزالة علم فلسطيني من على معطفه.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن مجموعة من الأهالي تظاهرت أمام مدرسة "باركلي" الابتدائية في ليتون بالعاصمة لندن، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو على منصة "تيك توك"، يزعم تعرض أحد التلاميذ "للتنمر والمضايقات" من المدرسين "لأنه فلسطيني"، وفقاً لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

وردد الأشخاص الذين تظاهروا أمام مبنى المدرسة، أمس الأول، هتافات مثل: "باركلي باركلي.. عار عليكم"، و"المدرسون والعائلات يجب أن يتحدوا، التعليم حق للجميع".

ونشر مقطع الفيديو، الذي حصد أكثر من ألف تعليق حتى الآن، أحد مستخدمي المنصة، الذي قال فيه إن أولياء الأمور تم إبلاغهم وأبنائهم أنه قد تتم إحالتهم إلى برنامج حكومي لمكافحة الإرهاب، في أعقاب إظهار دعمهم للفلسطينيين يوم 17 نوفمبر.

وأشار أيضاً إلى أن 170 من أولياء الأمور وقعوا شكوى ضد المدرسة تتعلق بمخاوفهم بشأن "حرية التعبير والإسلاموفوبيا".

كما نقل المقطع عن والد الطفل، أن ابنه تعرض للعقاب لرفضه إزالة علم فلسطيني صغير مثبت على معطفه.

في المقابل، نفت إدارة المدرسة في خطاب لأولياء الأمور الاتهامات، قائلة إنه "لا دليل يدعم مزاعم المضايقات أو سوء السلوك".

وأرسلت المدرسة خطابا إلى أولياء الأمور في 18 ديسمبر، قالت فيه: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، انتشر فيديو على تيك توك به سلسلة من المزاعم الكاذبة ضد مدرسة باركلي الابتدائية.. تم نشر ذلك أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت تعليقات مضللة حول المدرسة وموظفيها"، على حد تعبيرها.

وأضاف الخطاب أن المدرسة "تعمل مع الشرطة ووزارة التعليم والهيئات المحلية المعنية من أجل مواجهة المعلومات المضللة"، مشيرة إلى أنه "يبدو أن مجموعة صغيرة من الآباء اختارت العمل ضد المدرسة وتورطت في نشر محتوى مضلل وشرير على الإنترنت"، على حد زعمها.

وكان من المفترض أن تفتح المدرسة أبوابها حتى الجمعة، لكنها نشرت بيانا، الأربعاء، أعلنت فيه إغلاق أبوابها بسبب "تصاعد التهديدات ضد المدرسة وموظفيها، في أعقاب الادعاءات التي انتشرت على وسائل إعلامية مختلفة".